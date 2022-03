Apple sta pensando di creare una console, con Ubisoft e Capcom come 'consiglieri' secondo un rumor

A seguito di nuovi rumor, si dice ancora una volta che Apple stia finalizzando i piani per fare il suo debutto con una console di gioco dedicata. Secondo una notizia pubblicata sul forum coreano Clien.net la scorsa settimana, Apple ha condotto internamente studi di fattibilità per entrare nel mercato globale delle console di gioco che comporta la conversione della sua micro-console Apple TV esistente in una console di gioco a tutti gli effetti.

Si dice anche che Apple stia discutendo della sua impresa di console di gioco con società di consulenza esterne, inclusi i principali editori di giochi come Ubisoft e Capcom sia per consigli che per contenuti esclusivi.

A gennaio, l'editore di WindowsCentral Jez Corden ha affermato che Apple aveva reclutato gli ingegneri Xbox per aiutare a mettere insieme una console di gioco Apple. Resta comunque da verificare se il produttore di iPhone abbia potuto vedere i suoi piani realizzarsi o meno.

Se le voci si riveleranno vere, ci si può aspettare che Ubisoft, in qualità di publisher, affermi il suo pieno impegno per la nuova piattaforma di gioco Apple. La convinzione si basa sul fatto che Ubisoft sia uno dei pochi editori ad aver creduto in Google Stadia fin dall'inizio. Alcuni dei suoi franchise, tra cui Assassin's Creed e Far Cry, sono stati resi disponibili oltre alle nuove versioni sulla piattaforma di streaming di Google.

