Apple potrebbe svelare a breve nuovi MacBook, Mac Mini e AirPods di terza generazione

Il prossimo evento di Apple si svolgerà il 18 ottobre, secondo gli inviti inviati di recente. Si prevede che la società utilizzerà il suo secondo evento autunnale per lanciare un paio di nuovi MacBook, un Mac Mini di fascia alta ridisegnato e forse un paio di AirPods di terza generazione.

Il video di invito in un tweet del dirigente del marketing di Apple Greg Joswiak, appare con un carattere che potrebbe suggerire la tecnologia mini LED in arrivo. L'evento "speciale" sarà trasmesso in diretta su Apple.com alle 19 italiane.

Ci sono state segnalazioni per mesi secondo cui Apple è sul punto di lanciare nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici. I nuovi MacBook sarebbero l'ultimo passo nella transizione di Apple dai chip Intel a un processore basato su Arm chiamato M1X progettato da Apple. Il nuovo chip potrebbe aumentare le prestazioni rispetto al chip M1 che ha debuttato l'anno scorso, poiché Mark Gurman di Bloomberg riferisce che l'M1X ha dieci core CPU rispetto agli otto dell'M1.

Altre funzionalità previste includono il ritorno della ricarica MagSafe, una porta HDMI e uno slot per schede SD.

Le voci suggeriscono che lo stesso processore M1X sarà presente in un Mac Mini di fascia alta riprogettato. Secondo quanto riferito, la nuova macchina avrà più porte rispetto al modello M1 dello scorso anno, con due porte Thunderbolt / USB 4 Type-C e due porte USB Type-A. Le modifiche dovrebbero rendere il nuovo Mac Mini molto più adatto ad utenti esperti.

Infine, Apple potrebbe annunciare un paio di AirPods ridisegnati, che rappresentano la terza generazione degli auricolari true wireless originali dell'azienda. Gli AirPods dovrebbero adottare un design simile agli AirPods Pro.

