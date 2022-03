Apple presenta M1 Ultra, il chip per Mac più potente di sempre

Apple ha annunciato il suo processore per Mac M1 più potente fino ad oggi, un modello che collega due chip M1 Max in un unico pacchetto con 20 core di elaborazione, 64 core grafici e supporto per un massimo di 128 GB di memoria. Il chip, con ben 114 miliardi di transistor, alimenta la configurazione di fascia alta da $3.999 del nuovo computer desktop Mac Studio.

Il chip utilizza circuiti dedicati dell'M1 Max dell'anno scorso con un collegamento in silicio ad alta velocità chiamato UltraFusion per unire i due processori senza un design complicato che significherebbe problemi per i programmatori, ha affermato Apple.

Rispetto all'M1 di prima generazione, l'M1 Ultra ha un numero di transistor sette volte superiore, il componente elettronico di base in un processore.

Apple ha affermato che un Mac Studio alimentato da M1 Ultra è 1,9 volte più veloce di un Mac Pro basato su Intel con un processore Intel Xeon a 16 core e 1,6 volte più veloce di un Mac Pro con un Xeon a 28 core. Le elevate prestazioni di Mac Studio hanno un prezzo elevato, ma i clienti professionisti creativi che hanno bisogno di lottare con file video di grandi dimensioni o i programmatori che creano nuovo software possono essere disposti a pagare per la massima potenza di calcolo.

Anche se Apple si è vantata che il nuovo Mac Studio è più veloce dell'attuale Mac Pro basato su Intel, ha anche affermato che un nuovo Mac Pro basato su tecnologia Apple è ancora in sviluppo.

I chip Mac di Apple, che sono varianti più potenti dei processori della serie A dei suoi iPhone e iPad, sono stati "un enorme successo per Apple", ha affermato Kevin Krewell, analista di Tirias Research. "La maggior parte delle persone è soddisfatta delle prestazioni, della compatibilità e della durata della batteria".

Apple ha lanciato il suo chip M1 a novembre 2020. Nell'ottobre 2021 sono arrivati ​​i più potenti laptop MacBook Pro con i chip M1 Pro e M1 Max, varianti con più core di elaborazione, maggiore potenza grafica e supporto per 32 GB e 64 GB di memoria invece di soli 16 GB.

Intel non ha commentato le dichiarazioni di Apple, ma ha affermato che si concentra su "CPU di livello mondiale che supereranno qualsiasi altra cosa". E ritiene di avere un vantaggio nell'avere molti produttori di PC come clienti: "con un solido ecosistema di partner che non ha rivali nel settore dei PC, siamo fiduciosi di poter fornire prestazioni hardware leader del settore e un'esperienza software superiore negli anni per venire."

Secondo gli analisti, i chip della serie M di Apple hanno anche contribuito a migliorare i margini di profitto, con Apple che ha annullato gli acquisti di processori Intel Core in un periodo di transizione di due anni.

Fonte: Cnet.