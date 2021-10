Apple annuncia nuovi MacBook Pro, AirPods 3, HomePod mini e...un panno per la pulizia da €25

MacBook Pro, AirPods 3 e HomePod mini sono tra le novità rilevanti del recente evento targato Apple, ma il colosso di Cupertino guidato da Tim Cook ha rivelato anche un annuncio piuttosto singolare.

Infatti, sul sito ufficiale di Apple è comparso un panno per la pulizia disponibile per ben 25 Euro. Sul sito c'è anche una descrizione ufficiale: "il panno per la pulizia in morbido materiale non abrasivo pulisce in modo sicuro ed efficace tutti i tipi di display Apple, ed è perfetto anche per il vetro con nano-texture".

Nella sezione "Compatibilità", Apple nota che il panno può essere usato con diversi Phone, iPad, Mac, Apple Watch e iPod.

Oltre a questo, si fanno notare l'alimentatore USB-C da 140W per MacBook Pro da 16 pollici dispnibile per 105 Euro, un cavo da USB-C a MagSafe 3 da 55 Euro e gli AirPods Pro che ora hanno la custodia di ricarica MagSafe disponibile per 279 Euro.

