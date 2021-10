Apple lancia il panno per la pulizia da 25 euro, Elon Musk 'trolla' Tim Cook sui social

Una delle novità che ha causato più discussione annunciata da Apple negli ultimi giorni è stato il nuovo 'panno per le pulizie' dedicato agli schermi dei dispositivi, venduto al prezzo di 19$ (25 euro).

L'ironia si è scatenata sui social, anche da parti piuttosto note, come ad esempio Elon Musk. Il CEO e founder di Tesla ha colto l'occasione per rispondere in modo ironico a Tim Cook, dopo che quest'ultimo aveva pubblicato un post di celebrazione relativo all'apertura di un nuovo Apple Store a Istanbul.

Come see the Apple Cloth ?? — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2021

Il tweet di Cook invita gli utenti a visitare il nuovo store, affermando di non vedere l'ora di "accogliere i clienti in questo nuovo spettacolare spazio". La replica ironica di Musk non si è fatta attendere, con un lapidario "vieni a visitare il panno Apple", scatenando anche l'ilarità dei social, che hanno quindi in poco tempo reso virale questa risposta.

Le particolarità di questo panno Apple si possono leggere sul sito ufficiale: "Il panno per la pulizia in morbido materiale non abrasivo pulisce in modo sicuro ed efficace tutti i tipi di display Apple, ed è perfetto anche per il vetro con nano-texture". Niente di stratosferico dunque, ma il marchio Apple fa la differenza.

Nonostante si possa criticare la compagnia per la vendita di prodotti spesso da prezzi elevati, lo stesso panno per le pulizie dei device è esaurito nel giro di pochissimo tempo, costringendo a rimandare le spedizioni di diverse settimane, se decideste di ordinarlo adesso.

