Apple: il panno per la pulizia da €25 è già sold out!

Accanto ai modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici, Apple ha introdotto un "panno per la pulizia" da 25 Euro progettato per essere utilizzato con i dispositivi della società.

Realizzato con un "materiale morbido e non abrasivo", il panno è adatto per i display Apple, incluso il vetro del Pro Display XDR. È anche adatto per l'uso con il display mini-LED dei nuovi modelli MacBook Pro e tutti i tipi di iPhone, iPad e Mac.

Coloro che speravano di ottenere un panno per pulizia e che non lo hanno ancora ordinato potrebbero essere sfortunati, poiché le forniture iniziali sono esaurite.

Se ordinato oggi, il panno arriverà tra il 19 novembre e il 26 novembre.

Al momento, il panno per la pulizia non è disponibile nei negozi al dettaglio di Apple, anche se i punti vendita potrebbero potenzialmente iniziare a offrire scorte la prossima settimana quando verranno lanciati i modelli MacBook Pro.

Fonte: Macrumors.