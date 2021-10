Apple ci fa pagare €25 per un panno? Un teardown svela perché...o almeno ci prova

Il panno per la pulizia da 25 Euro di Apple è diventato un meme esilarante, ma andando oltre, ci sono molte persone che stanno spendendo soldi veri per questo panno "premium".

Ora iFixit ha ceduto alle richieste delle masse e ha effettuato un teardown del panno.

Facendo una piccola "deviazione" dopo aver pubblicato il teardown del nuovo MacBook Pro, iFixit ha "smontato" il panno per la pulizia.

"Il materiale sembra identico al rivestimento interno di una Smart Cover per iPad, che presenta un sottile strato di microfibra all'interno. Entrambi hanno una distinta sensazione di pelle sintetica", afferma iFixit.

Approfondendo, iFixit osserva che il panno per la pulizia è "in realtà due panni incollati insieme! Se ti senti un po' deluso dal tuo acquisto di $ 19, separa entrambi gli strati e all'improvviso hai due panni, ognuno dei quali costa solo $ 9,50".

Al microscopio la qualità premium del panno di Apple prende vita. Sulla sinistra qui sotto vedrete un semplice panno per pulire. Sulla destra fibre minuscole intrecciate in modo intricato, che unendosi diventano uno strumento per pulire. In mezzo troviamo una linea sottile che traccia con delicatezza la forma di una mela.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che il panno per la pulizia è già sold out e gli utenti Apple dovranno attendere fino alla fine di novembre per acquistarlo.

Fonte: 9to5mac.