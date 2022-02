Capcom e Nexon al centro di grossi investimenti: l'Arabia Saudita spende $1 miliardo in quote di minoranza

Due giorni fa l'Arabia Saudita ha acquisito il 5% di Capcom e Nexon attingendo al proprio Fondo d'Investimento Pubblico per un miliardo di dollari, puntando a delle quote di minoranza.

L'Arabia aveva già investito in ambito gaming due anni fa, comprando azioni di Activision Blizzard, Electronic Arts e Take-Two Interactive. La stessa Nexon aveva investito 400 milioni di dollari in AGBO, lo studio di produzione televisiva e cinematografica dei Fratelli Russo, i registi di Avengers.

Il Fondo d'Investimento Pubblico, gestito dal Principe Mohammed bin Salman, vorrebbe arrivare a 1,07 triliardi di dollari in introiti entro la fine del 2025 nel tentativo di riscattare l'immagine del proprio paese, visto come "dipendente economicamente dal petrolio". Questo investimento potrebbe essere un passo verso una nuova direzione per il paese, ma staremo a vedere come si evolverà la faccenda.

Fonte: GameSpot