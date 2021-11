Arcane, la serie di League of Legends confermata per una seconda stagione da Netflix e Riot Games

Tutti e tre gli atti e i sei episodi della stagione 1 di Arcane si sono ora conclusi e la serie animata Netflix di League of Legends ha ricevuto elogi quasi universali da fan e non. Il CEO di Riot Games Nicolo Laurent ha promesso che Arcane sarebbe stato "l'inizio del prossimo capitolo di Riot", quindi ci si aspetta che progetti simili arrivino dallo studio, con la seconda stagione di Arcane che è stata confermata essere "in produzione".

Il teaser pubblicato su Twitter è vago e non contiene alcuna grafica, ma presenta dialoghi dello spettacolo e un suono interessante alla fine che i fan credono di aver identificato come il battito metallico del cuore del Warwick, la creatura simile a un lupo mannaro. Warwick è stato brevemente accennato nella prima stagione, ma come personaggio che è radicato nell'ambientazione dello show, i fan potrebbero aspettarsi di vederlo di più.

Per adesso non ci sono ulteriori indizi sulla prossima stagione, ma la fine della prima apre senza dubbio anche molte possibilità su come lo spettacolo potrebbe esplorare il mondo più ampio di Runeterra.

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production.



Where?s a Hexgate when you need one? pic.twitter.com/3aUeWuQ5Uu — Arcane (@arcaneshow) November 21, 2021

La prima stagione di Arcane è disponibile su Netflix.

