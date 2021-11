Arcane, la serie di League of Legends su Netflix, ha una valutazione del 100% su Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes è una piattaforma dedicata al mondo dello spettacolo che raccoglie recensioni da vari portali e critici. Ovviamente è molto difficile per un film, una serie, un anime o un documentario avere una valutazione perfetta sul sito. Infatti, è possibile notare come produzioni acclamate abbiano avuto valutazioni contrastanti e non si siano rivelate di gradimento a tutti. Tuttavia, Arcane, la nuova produzione di Netflix, è diventata subito un successo unanime.

Il primo arco di questa serie basata su League of Legends è uscito sul catalogo Netflix all'inizio di novembre. Sorprendentemente, e nonostante sembrasse che sarebbe piaciuto solo ai fan dei videogiochi, è riuscito anche a conquistare il pubblico generale e, cosa più impressionante, la critica. Insomma, al momento della scrittura la serie animata ha un perfetto 100% per quanto riguarda la critica e un 98% di valutazione da parte degli spettatori.

Il successo di questa produzione che amplia l'universo di League of Legends è innegabile, quindi non sorprende che Netflix abbia deciso di dare il via libera alla produzione di una seconda stagione.

Per adesso non ci sono ulteriori dettagli sulla seconda stagione e tutto sembra indicare che dovremo aspettare ancora un po' prima di saperne di più.

Fonte: ComicBook