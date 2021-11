Arcane, la serie TV animata di League of Legends elogiata da Hideo Kojima

Arcane, la serie Netflix basata sul mondo di League of Legends, è diventata un enorme successo e ora anche il creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding Hideo Kojima ha elogiato la serie. Attraverso il suo account Twitter, Kojima ha fatto riferimento alla serie osservando: "Ho visto quattro episodi di Arcane. È incredibile! È ottimo!", e aggiungendo che "sono stato invitato alla pre-premiere prima della sua uscita e mi dispiace di aver rifiutato".

Kojima, un veterano dell'industria dei giochi, ha diretto molti progetti AAA tra cui la serie Metal Gear e Death Stranding del 2019. Ha anche legami con l'industria cinematografica. Il suo progetto del 2015 PT è stato uno sforzo collaborativo con il regista premio Oscar Guillermo del Toro. Per non parlare del fatto che recentemente Kojima Productions ha aperto una divisione dedicata proprio al cinema, alla TV e alla musica.

Kojima ha paragonato Arcane ad altre moderne produzioni di animazione, tra cui Love, Death, & Robots del 2019 e Spider-Man: Into the Spider-Verse del 2018. Il creativo ha concluso i suoi commenti riferendosi ad Arcane come "il futuro dell'animazione e della computer grafica".

A digital video achievement between realism and art, following in the footsteps of "Spider-Verse", "Love", "Death & Robots" and "Witness"! The future of animation and CG! — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 28, 2021

Per quanto riguarda Arcane, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione ed è attualmente in produzione.