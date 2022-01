Armored Core VI sei tu? Immagini leak per il rumoreggiato gioco From Software

I rumor sul nuovo Armored Core si susseguono da anni ma mai come ore sono stati così concreti. Il progetto From Software post Elden Ring potrebbe dunque essere il ritorno di una saga storica e tutti gli indizi, sembrano confluire verso la sua certezza. A cavalcare ulteriormente l'onda, ecco spuntare anche sedici inediti immagini di quello che dovrebbe essere il sesto capitolo del franchise.

Ovviamente, prendiamo tutto con le pinze: quella che vedete qui sotto è solo una delle tante immagini proposte (altre disponibili tramite la fonte), difficilmente leggibile per via di "interferenze" probabilmente inserite per non far scoprire l'autore del presunto leak. Ma da quel che possiamo estrapolare, si tratta senza ombra di dubbio di qualcosa molto simile ad Armored Core.

Stile a ambientazioni sembrano le medesime, con immagini che sembrano suddivise tra artwork e screenshot in game. Dopo questa fuga di notizie, aspettiamoci ulteriori novità nelle prossime settimane, soprattutto quando Elden Ring, sarà finalmente tra noi.

Fonte: imgur.com