Armored Core 6 potrebbe essere ambientato in un 'mondo sci-fi creato da Hidetaka Miyazaki'

FromSoftware è diventato sinonimo di uno stile di gioco molto particolare ora, ma mentre Dark Souls, Bloodborne, Sekiro e l'imminente Elden Ring sono i più grandi nomi dello studio, i fan non hanno dimenticato la serie Armored Core.

Nel corso degli anni, il presidente di FromSoftware Hidetaka Miyazaki ha affermato in più occasioni che un nuovo gioco della serie di mech è in sviluppo, ma non si è mai effettivamente concretizzato. Questo, tuttavia, potrebbe presto cambiare.

Di recente, un utente ResetEra ha affermato di aver ricevuto un sondaggio su un nuovo gioco Armored Core che presentava due screenshot, un paio di clip di gioco e descrizioni testuali di alcuni dettagli chiave. Secondo queste descrizioni, il gioco sarà ambientato in un mondo sci-fi creato da Hidetaka Miyazaki (che, nel caso ve lo foste dimenticato, ha diretto Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 3, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice e l'imminente Elden Ring, oltre a Armored Core 4).

La storia sembra concentrarsi su "una sostanza sconosciuta" chiamata Melange che può "far progredire drammaticamente la società umana", anche se sembra che abbia anche effetti distruttivi. Molto tempo fa, Melange "ha causato una catastrofe cosmica" che distrusse il pianeta Bashtar, così come i sistemi stellari circostanti. Ora, con l'attività di Melange riportata ancora una volta sul pianeta, le fazioni in competizione si stanno precipitando sui resti di Bashta.

I dettagli menzionano l'ampia personalizzazione, il combattimento sparatutto in terza persona "dinamico" e il combattimento corpo a corpo con lame e scudi e, naturalmente, "un travolgente senso di scala che solo i mecha possono fornire". Sembra che ci sia un'enfasi sulla varietà di build, con il presunto sondaggio che afferma la presenza di "un grado di personalizzazione più elevato", mentre viene menzionata anche una mappa più grande.

Naturalmente, questi sono tutti dettagli non ufficiali, quindi fino a quando non ci sarà una conferma di FromSoftware o di Bandai Namco, la notizia deve essere presa con cautela. Detto questo, sono passati dieci anni dal lancio dell'ultimo gioco della serie, quindi un Armored Core 6 è atteso da parecchio tempo.

Fonte: Gamingbolt.