Assassin's Creed Infinity non sarà un gioco free to play e punta a essere 'fedele ma innovativo'

Ubisoft ha confermato che Assassin's Creed Infinity non sarà un gioco free-to-play.

Dopo aver detto a maggio che stava pianificando di rendere free-to-play tutti i suoi più grandi franchise, Ubisoft è stata interrogata sul modello di business di Assassin's Creed Infinity durante la conference call del secondo trimestre.

"Non sarà free-to-play e questo gioco avrà molti elementi narrativi", ha detto il CEO di Ubisoft Yves Guillemot.

"Sarà un gioco molto innovativo, ma avrà ciò che i giocatori hanno già amato in tutti i giochi di Assassin's Creed".

"Sarà un gioco enorme ma con molti elementi che già esistono nei giochi che abbiamo pubblicato in passato", ha aggiunto.

Il chief financial officer di Ubisoft, Frédérick Duguet, ha anche affermato che Infinity "è ancora in una fase iniziale dello sviluppo".

E' stato affermato che Assassin's Creed Infinity sarà un enorme gioco online ambientato in più periodi storici e che si evolverà nel tempo come servizio live.

A luglio, Duguet ha definito Infinity "un progetto entusiasmante e ambizioso" che rimarrà "fedele all'eredità delle ricche esperienze narrative di Assassin's Creed".

Il franchise di Assassin's Creed ha registrato il suo anno di vendite più alto fino ad oggi nei 12 mesi terminati il ​​31 marzo 2021, ha dichiarato Ubisoft a maggio.

Ieri Ubisoft ha anche annunciato rinvii per diversi giochi. The Division Heartland e Prince of Persia: Sands of Time Remake, entrambi precedentemente programmati per il lancio durante l'anno fiscale in corso, verranno ora lanciati durante l'anno che si concluderà il 31 marzo 2023.

Rocksmith+, che è stato rinviato il mese scorso dalla finestra di lancio dell'estate 2021 a una data non specificata, è stato rimandato al prossimo anno fiscale di Ubisoft.

Fonte: VGC.