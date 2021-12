Assassin's Creed Valhalla ridurrà le dimensioni del gioco fino a 44 GB con la prossima patch

Ubisoft ha annunciato ieri, 8 dicembre, che la dimensione del file di Assassin's Creed Valhalla sarà ridotta come parte del prossimo aggiornamento del titolo 1.4.1, che arriverà la prossima settimana.

Non sappiamo ancora la data specifica in cui arriverà l'aggiornamento, ma questa notizia dovrebbe essere musica per qualsiasi utente attento allo spazio di archiviazione.

Il nuovo aggiornamento del titolo richiederà ai giocatori di scaricare nuovamente il gioco per sfruttare i vantaggi delle dimensioni ridotte. La quantità di spazio di archiviazione liberato dipenderà dalla piattaforma su cui state giocando.

Come delineato da Ubisoft, gli utenti PC risparmieranno circa 34 GB, mentre gli utenti Xbox One e PS4 risparmieranno circa 30 GB. Coloro che giocano sulle console Xbox Series X/S libereranno ben 44 GB, ma gli utenti PS5 riceveranno solo circa 13 GB di spazio libero dopo questo aggiornamento. Tuttavia, vale la pena notare che la versione PS5 di Valhalla era originariamente di 40 GB, che è molto meno spazio di quello che il gioco occupa su altre piattaforme.

Title Update 1.4.1 launches next week.



As part of a data restructuring, players will have to reinstall the game files, resulting in overall smaller file size, faster loading screen times & improved performance.



?39-77GB (depending on platform) pic.twitter.com/aI6X2EvTcr — Assassin's Creed (@assassinscreed) December 8, 2021

Oltre a una dimensione del file ridotta, questo aggiornamento includerà anche tempi di caricamento più rapidi, streaming di dati migliorato e miglioramenti delle prestazioni.

È sempre positivo vedere la dimensione del file di un gioco ridotta, ancora di più nel caso di Assassin's Creed Valhalla, che riceverà un nuovo lotto di DLC nel 2022. Martedì, un insider del settore ha affermato che un enorme, DLC "God of War-style" arriverà l'anno prossimo. In tal caso, questo ultimo aggiornamento del titolo sembra pronto per garantire che il gioco non occupi troppo spazio sul vostro sistema una volta che questo grande pacchetto DLC sarà lanciato.

Fonte: Gamepur.