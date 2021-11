Assassin's Creed Chronicles Trilogy è disponibile gratis

Ubisoft celebra il suo 35° anniversario con un omaggio di Assassin's Creed Chronicles Trilogy per PC. E' possibile quindi ottenere tutti e tre i giochi su Ubisoft Connect senza alcun costo, con la promozione disponibile fino al 12 novembre.

Chronicles è una sottoserie di tre voci dell'enorme franchise di Assassin's Creed, sviluppata da Climax Studios e lanciata nel 2014-2015. La trilogia include Assassin's Creed Chronicles: India, Assassin's Creed Chronicles: Russia e Assassin's Creed Chronicles: China, tutti con storie emozionanti di vendetta, punizione e redenzione.

Potete attivare la trilogia di Assassin's Creed Chronicles per il vostro account semplicemente accedendo all'app Ubisoft Connect e richiedendo il pacchetto proprio lì. L'offerta è disponibile solo per un periodo di tempo limitato e scadrà come abbiamo detto il 12 novembre. Tuttavia, una volta riscattato il bundle, potrete giocare ai titoli in qualsiasi momento.

Celebrate Ubisoft's 35th birthday and get the Assassin's Creed Chronicles Trilogy free from Ubisoft Connect PC ?? — Ubisoft (@Ubisoft) November 9, 2021

Per quanto riguarda i giochi, si tratta di eleganti platform 2.5D a scorrimento laterale, ispirati ai tradizionali dipinti fatti a pennello. Ogni protagonista (che è un membro degli Occulti, la prima incarnazione della Confraternita degli Assassini) ha il proprio stile di combattimento, tattiche furtive e una serie di armi.

Fonte: VGC