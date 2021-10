Assassin's Creed Infinity conterrà anche 'remake' di vecchi giochi della serie?

Non sono trascorsi troppi mesi da quando è stato confermato Assassin's Creed Infinity, la nuova scommessa di Ubisoft per portare la saga nel mondo dei giochi come servizio. Ciò ha suscitato scalpore nella comunità poiché molti dei fan dell'iconica serie non erano d'accordo su questa mossa.

Ebbene, è passato del tempo, ma Ubisoft non ha rivelato molti nuovi dettagli su Assassin's Creed Infinity. E quando ciò accade, la community fa già il suo lavoro esponendo presunte voci e fughe di notizie appese a un filo quando si tratta di dare loro piena credibilità. Nella giornata di oggi su Reddit è comparso un nuovo post che aggiungerebbe qualche interessante dettaglio.

Sfortunatamente l'utente non menziona da dove ha preso le informazioni, quindi è probabile che tutti questi dettagli non siano veri. Tuttavia, la premessa che porta in tavola è molto interessante. Secondo quanto riportato, Assassin's Creed Infinity è ancora nelle prime fasi di sviluppo: ogni livello sarà una piccola esperienza lineare con livelli di mondo semi-aperto come i giochi Hitman e ogni storia degli assassini avrà più missioni. Tuttavia, l'elemento più importante di questi rumor indica che Infinity potrebbe raccogliere i remake dei vecchi giochi della serie.

Ribadiamo che si tratta di semplici rumor pertanto prendete questa notizia con le dovute precauzioni: non ci resta che attendere notizie ufficiali proprio da Ubisoft.

