Assassin's Creed, Rainbow Six e The Division, i giochi mobile stanno per essere annunciati per un rumor

Ubisoft sta sviluppando un gioco mobile Rainbow Six, secondo un rapporto di Tom Henderson. Secondo quanto riportato dovrebbe chiamarsi Rainbow Six Siege Mobile, ed è apparentemente in fase di sviluppo presso Ubisoft in collaborazione con WeGame di Tencent. Oltre a questo, anche i giochi per dispositivi mobile basati su Assassin's Creed e The Division sono in lavorazione, sebbene si sappiano meno informazioni su questi presunti progetti.

L'esistenza di un gioco Tencent in collaborazione con Ubisoft non è una sorpresa, come ha affermato Tencent durante il suo ultimo rapporto sugli utili di questa settimana: la società sta lavorando con Ubisoft su più nuovi progetti. Il primo di questi dovrebbe essere lanciato nel 2023.

Il report afferma che il gioco mobile Rainbow Six Siege sarà rivelato il 6 aprile, mentre per gli altri titoli mobile non c'è ancora una data. Rainbow Six sarebbe solo l'ultimo grande franchise a fare il salto verso i dispositivi mobile, come hanno già fatto Call of Duty, FIFA, Madden, Apex Legends e molti altri.

Non è una sorpresa, dato che i dispositivi mobile sono più grandi e redditizi rispetto a console/PC. Anche Rockstar lancerà un'edizione mobile di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition entro la fine dell'anno.

Fonte: Exputer