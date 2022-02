Assassin's Creed Rift esiste? Ubisoft risponde ufficialmente

Il franchise di Assassin's Creed è diventato uno dei più importanti nell'industria dei videogiochi. Questa saga ha raggiunto un tale livello di popolarità che Ubisoft ha deciso di volerne fare una saga annuale.

L'ultimo titolo di questo franchise è Assassin's Creed Valhalla che è stato lanciato nel 2020 insieme alle console di nuova generazione: pertanto è logico che presto riceveremo un nuovo titolo della saga. Poche settimane fa, è trapelata l'esistenza di Assassin's Creed Rift, un titolo di questo franchise che dovrebbe arrivare quest'anno. Secondo quanto riportato si tratterebbe di un titolo più piccolo all'interno di questo franchise tripla A ispirato più ai capitoli originali del franchise.

Dopo queste indiscrezioni, è logico che Yves Guillemot sia stato interpellato durante la presentazione dei dati finanziari di Ubisoft per l'anno fiscale 2021. Nello specifico, il presidente e CEO di Ubisoft ha risposto che quello che potevano dire è che non potevano commentare ulteriormente quella voce. "Abbiamo una tabella di marcia molto forte per il franchise di Assassin's Creed per i prossimi anni, con contenuti molto significativi ogni anno", ha aggiunto.

Nonostante questi pochi dettagli, possiamo intuire, dai modi in cui ha fatto riferimento a Rift, che c'è del vero in queste voci. Ovviamente si tratta solo di speculazioni, quindi dovremo attendere l'annuncio ufficiale da parte di Ubisoft.

Fonte: GamesRadar