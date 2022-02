Assassin's Creed Rift, un insider ha delle informazioni sulla data di uscita

Pochi giorni fa, Jason Schreier ha condiviso un leak su un nuovo gioco di Assassin's Creed che dovrebbe essere rilasciato prima del dibattuto Assassin's Creed Infinity, dal nome in codice Rift, con protagonista Basim Ibn Ishaq e molto più incentrato sullo stealth. Adesso, ad impreziosire il già ricco "piatto" proposto dal giornalista di Bloomberg, è arrivato un altro insider.

Colin Moriarty, ex giornalista di IGN, che già si era fatto notare per le informazioni che aveva condiviso in anticipo riguardo Ratchet and Clank Rift Apart e Demon's Souls Remake, ha aggiunto dettagli sulla data di uscita che dovrebbe ricevere il prossimo capitolo nella saga di Ubisoft.

Il rilascio non sarebbe previsto per quest'anno come invece affermavano i report precedenti, bensì per i primi due mesi del 2023 - o almeno questo è quanto riporta la fonte di Moriarty. Data questa premessa, sarebbe lecito aspettarsi un annuncio per la prossima estate, ma si può anche dedurre che, qualora questa informazione dovesse rivelarsi veritiera, gli ultimi mesi del 2022 potrebbero essere molto affollati con le uscite di Ubisoft, tutte ancora da specificare.

Il 10 marzo, invece, uscirà L'Alba del Ragnarok, la nuova espansione a pagamento di Assassin's Creed Valhalla, di cui è disponibile un'anteprima a cura di Virginia Paravani.

