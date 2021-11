Assassin's Creed: ritorna il narrative director Darby McDevitt

Lo scorso marzo, come un fulmine a ciel sereno, Darby McDevitt ha annunciato su Twitter la sua partenza dagli studi di Ubisoft, presso cui ha militato per molti anni principalmente in qualità di scrittore per la serie Assassin's Creed. Lo scrittore dietro gli apprezzatissimi capitoli di Revelations, Black Flag, Origins e il più recente Valhalla aggiungeva, inoltre, di starsi per "imbarcare verso una nuova avventura".

Ieri, come un nuovo fulmine a ciel sereno e sempre con un tweet, ha annunciato il suo ritorno tra le fila del colosso franco-canadese. "È vero! Mentre riflettevo sulla mia carriera nel corso dell'anno scorso, mi sono concentrato sul desiderio di esplorare nuove idee e frontiere ignote. E per mia somma gioia, ciò è risultato nel mio ritorno ad Ubisoft per lavorare ad Assassin's Creed. Sono emozionato di continuare il mio viaggio."

It's true! As I pondered my career over the past year, I focused on my desire to explore new ideas and unknown frontiers. Much to my delight, this is reflected in my return to Ubisoft to work on AC. I?m excited to continue my journey. Stay tuned! — Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) November 12, 2021

Dopo essere stato per appena i precedenti sette mesi presso lo studio Illogika, anch'esso in quel di Montreal, McDevitt sembra più che entusiasta di poter tornare a lavorare sulla saga che l'ha reso celebre, e non possiamo fare a meno di pensare che ricoprirà un ruolo importante per la direzione narrativa di Assassin's Creed Infinity, progetto che vedrà la luce solo fra molto tempo, ma di cui è già stato confermato un peso narrativo importante per la saga .

L'importanza di McDevitt come narrative director all'interno della saga di punta di Ubisoft è stata tale da renderlo il suo scrittore più apprezzato, a sentire i fan. Evidentemente anche Ubisoft ne è cosciente, specialmente visto il suo lavoro svolto in AC Valhalla per far quadrare i conti con nuove e vecchie nozioni sulla lore di Assassin's Creed.

Fonte: Eurogamer.net