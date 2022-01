Assassin's Creed: The Ezio Collection annunciato per Nintendo Switch

La trilogia di Ezio Auditore, il protagonista di maggior successo della serie Assassin's Creed, sta per sbarcare su Nintendo Switch con l'Assassin's Creed: The Ezio Collection, una raccolta della trilogia a lui dedicata e con alcuni accorgimenti tecnici, come Rumble HD, Interfaccia Touchscreen e HUD ottimizzate.

Assassin's Creed: The Ezio Collection comprende:

Assassin's Creed II . In questo capitolo impersoni Ezio, un nuovo Assassino che perpetra l'eredità dei suoi antenati durante l'Italia rinascimentale tra Firenze e Venezia. Vivi in un ambiente ricco di potere, vendetta e cospirazioni mentre l'arte si perfeziona, usando armi e strumenti disegnati dal leggendario Leonardo da Vinci. Sono disponibili tutti i DLC per la campagna in solitaria.

. In questo capitolo impersoni Ezio, un nuovo Assassino che perpetra l'eredità dei suoi antenati durante l'Italia rinascimentale tra Firenze e Venezia. Vivi in un ambiente ricco di potere, vendetta e cospirazioni mentre l'arte si perfeziona, usando armi e strumenti disegnati dal leggendario Leonardo da Vinci. Sono disponibili tutti i DLC per la campagna in solitaria. Assassin's Creed Brotherhood . Ezio prosegue la sua lotta contro l'Ordine dei Templari: percorri in lungo e in largo la città di Roma, centro di potere, avidità e corruzione. Avrai bisogno di forza e attitudine al comando, per dirigere la Fratellanza che si riunirà al tuo fianco. Sono disponibili tutti i DLC per la campagna in solitaria.

. Ezio prosegue la sua lotta contro l'Ordine dei Templari: percorri in lungo e in largo la città di Roma, centro di potere, avidità e corruzione. Avrai bisogno di forza e attitudine al comando, per dirigere la Fratellanza che si riunirà al tuo fianco. Sono disponibili tutti i DLC per la campagna in solitaria. Assassin's Creed Revelations . Ezio deve lasciare la sua vita alle spalle in cerca di risposte. Cammina seguendo le orme del tuo mentore, il leggendario, Altaïr, in un viaggio di scoperta e rivelazione. Questo percorso pericoloso ti porterà a Costantinopoli, il cuore dell'Impero Ottomano, dove un crescente esercito di Templari minaccia di destabilizzare la regione. Sono disponibili tutti i DLC per la campagna in solitaria.

. Ezio deve lasciare la sua vita alle spalle in cerca di risposte. Cammina seguendo le orme del tuo mentore, il leggendario, Altaïr, in un viaggio di scoperta e rivelazione. Questo percorso pericoloso ti porterà a Costantinopoli, il cuore dell'Impero Ottomano, dove un crescente esercito di Templari minaccia di destabilizzare la regione. Sono disponibili tutti i DLC per la campagna in solitaria. Extra Bonus: due film su Ezio. In aggiunta al gioco, la raccolta comprende due cortometraggi che approfondiscono la storia di Ezio: Assassin's Creed Lineage e Assassin's Creed Embers.

Assassin's Creed: The Ezio Collection può essere già preordinato per Nintendo Switch, al prezzo di 49,99€. Uscirà ufficialmente a partire dal 17 febbraio.