Assassin's Creed: The Ezio Collection potrebbe arrivare su Nintendo Switch per un rumor

È emersa una nuova voce secondo cui Assassin's Creed The Ezio Collection, la compilation rimasterizzata dei tre capitoli con protagonista Ezio Auditore, potrebbe presto arrivare su Nintendo Switch.

Al momento Ubisoft non ha annunciato nulla, ma la fonte che ha rivelato questa nuova versione della trilogia assicura "al 100%" che questo accadrà e che infatti sarà "annunciato presto", qualcosa che molti hanno voluto comprendere come un indizio che potrebbe essere svelato durante il gala dei The Game Awards 2021.

Chi ha rivelato queste informazioni è Direct-Feed Games, un account Twitter che in precedenza ha fornito dati riservati di progetti che sono finiti per diventare realtà, quindi potrebbe avere senso che ciò accada. Tuttavia, poiché non si tratta di un'informazione ufficiale, deve essere trattata come sempre come un rumor.

The best Assassin's Creed is coming to Switch. That's right; Ezio will soon find his way to the Nintendo Switch. pic.twitter.com/24bkAzmMZF — Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) December 4, 2021

Ricordiamo che questa collezione si compone delle versioni migliorate di Assassin's Creed II, Assassin's Creed II: Brotherhood e Assassin's Creed Revelations. La versione contiene texture migliorare, modelli e shader, oltre ad alcune correzioni nel gameplay generale.

Fonte: Gamepur