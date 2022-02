Assassin's Creed, trasformato un DLC di Valhalla in un gioco completo secondo Bloomberg

Ubisoft ha dimostrato di avere ancora molto da offrire con uno dei suoi franchise stellari. Assassin's Creed Valhalla ha conquistato i cuori degli amanti della saga e dei giocatori interessati alle avventure nordiche, cosa che intende ampliare con l'espansione più ambiziosa dell'azienda. Tuttavia, ci sono ancora molti piani intorno a Eivor, e questo includerebbe un DLC trasformato in un gioco completo.

Lo indica Bloomberg attraverso un report che dettaglia alcuni aspetti di questo capitolo. Secondo quanto si legge sui media, questa decisione è stata presa in casa Ubisoft lo scorso anno, la quale intende far uscire un titolo da una delle espansioni pensate per Valhalla.

Tuttavia, sembra che Eivor non sarà il protagonista di questo progetto, poiché sarà incentrato su uno dei personaggi che abbiamo già visto nell'ultimo capitolo di Assassin's Creed, ovvero Basim, che ha un grande ruolo in Valhalla.

Il gioco con protagonista Basim dovrebbe uscire il prossimo anno. Attualmente Ubisoft non ha fatto nessun commento a riguardo.

Fonte: Bloomberg