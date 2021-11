Assassin's Creed: Valhalla si aggiorna con le Tombe dei Caduti e Oskoreia nel nuovo trailer

Come svelato da precedenti leak, riferiti da un aggiornamento sospetto dei trofei da parte di Ubisoft, e l'ufficialità via Twitter della casa transalpina, ecco il trailer degli aggiornamenti di Assassin's Creed: Valhalla. L'aggiornamento 1.4.0 porterà all'interno del titolo una piccola espansione e nuove attività.

Assassin's Creed: Valhalla è ormai configurato come una cavia in attesa dell'arrivo di Assassin's Creed: Infinity, il Game as a Service che vedrà aggiornamenti periodici con nuove ambientazioni e nuovi protagonisti. Il nuovo aggiornamento Tombe dei Caduti trasformerà Eivor in una Lara Croft o Nathan Drake, essendo interamente incentrato sull'esplorazione di antiche tombe, attraverso enigmi e platforming. Queste sbloccheranno nuovi equipaggiamenti rari per il vostro vichingo o vichinga.

Se queste aggiunzioni sono già presenti, bisognerà aspettare ancora un po' per l'evento dedicato alla Festa di Oskoreia, che inizierà l'11 novembre e si concluderà il 2 dicembre. In questo caso, si potranno affrontare nuove missioni e attività che permetteranno al Clan del Corvo di dimostrare il loro valore. Vi lasciamo con il trailer di lancio.