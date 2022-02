Assassin's Creed Valhalla Complete Edition in nuovi leak tra contenuti e data di uscita

Nell'attesa dell'uscita della nuova espansione di Assassin's Creed Valhalla intitolata 'L'Alba del Ragnarok', spunta un interessante leak che riguarda l'ultimo capitolo della serie con protagonista Eivor.

Secondo quanto riportato dall'account Twitter Aggiornamenti Lumia, Assassin's Creed Valhalla: Complete Edition è trapelato all'interno dell'Xbox Store. Questa edizione avrebbe al suo interno tutti i contenuti di gioco pubblicati da Ubisoft fino ad oggi, compresi aggiornamenti minori ed espansioni uscite: ciò potrebbe quindi comprendere anche appunto L'Alba del Ragnarok.

Non solo, ma il leak riporta anche una data di uscita per questa edizione completa, programmata per il 24 febbraio. Assassin's Creed Valhalla Complete Edition dovrebbe essere disponibile per tutte le piattaforme.

Assassin's Creed® Valhalla Complete Edition (Release Date: February 24) | XBOX pic.twitter.com/38NNkfVlTR — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) February 11, 2022

Ovviamente per adesso stiamo parlando di un leak in quanto Ubisoft non ha ancora annunciato nulla di ufficiale. Non ci resta che aspettare e vedere.