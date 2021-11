Assassin's Creed Valhalla: il nuovo DLC 'Tombe dei Caduti' potrebbe essere stato rivelato dai trofei

Assassin's Creed Valhalla conclude l'ideale trilogia "antica" del brand, importante soprattutto per gli enormi cambiamenti apportati al gameplay ampliando le piccole tendenze al gioco di ruolo. Una virata netta, che però ha confermato il successo della saga.

Ma una nuova espansione sembra stia per arrivare nel capitolo norreno, grazie all'account AC Access the Animus che ha notato come Ubisoft abbia silenziosamente aggiornato il gioco questa settimana con una nuova serie di trofei, chiamati "Assassin's Creed Valhalla: Tombs of the Fallen". Il primo di questi, sfida i giocatori a completarne una, mentre il secondo viene assegnato per averne completate tre. Se queste tombe saranno incentrate sul combattimento, basate su enigmi o altro, è ancora da definire.

A new set of trophies has been added to #AssassinsCreed Valhalla and it seems to involve an upcoming piece of content called "Tombs of the Fallen"!



Considering it involves at least three tombs to explore, could this be the official name for the Odin Runes dedicated content? pic.twitter.com/uSDIyAlx19 — AccessTheAnimus (@AccessTheAnimus) November 2, 2021

Inoltre non è chiaro se si tratti di una piccola espansione o di un grosso DLC come fu "L'Assedio di Parigi" di questa estate. Da Ubisoft per ora non è trapelato nulla ufficialmente, ma si sta avvicinando il periodo dei Game Awards. È probabile un nuovo trailer entro uno o due mesi.

