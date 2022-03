Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarök presentato con un bel trailer di lancio

Ubisoft ha rilasciato il trailer di lancio per Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarök, la nuova grande espansione per il capitolo del franchise ambientato intorno gli anni 800, tra la Scandinavia e la Gran Bretagna. La nuova espansione è intrisa di mitologia, ampliando di gran lunga quanto mostrato nel gioco base.

L'Alba del Ragnarök è la nuova espansione in cui Eivor dovrà accettare il suo destino nei panni di Odino, il dio Norreno della Guerra e del Destino. Il regno nanico di Svartalfheim sta collassando e l'amato figlio di Odino, Baldr, è stato fatto prigioniero dall'immortale gigante del fuoco Surtr. Dovrai liberare i tuoi poteri divini, proseguendo nella saga vichinga lanciandoti in un disperato salvataggio attraverso un mondo mitologico ricco di contrasti. L'espansione introduce nuovi contenuti e caratteristiche ad Assassin's Creed Valhalla:

Scopri un nuovo gameplay che permette di sfruttare i poteri dei nemici. Questi poteri possono essere usati con ogni stile di gioco, compresa la versatilità in combattimento e nelle opzioni stealth, esplorazione e soluzione di enigmi. Potrai prendere possesso dei poteri dei nemici caduti e usarli per mutare forma in un corvo per uccisioni dall'alto, dare alle loro armi il potere del ghiaccio per infliggere colpi devastanti o resuscitare nemici sconfitti per farli combattere al tuo fianco.

Affronta e sconfiggi nuovi nemici, come i giganti di fuoco di Muspelheim: i Muspels. Forniranno nuove sfide di gioco e ti incoraggeranno a usare i poteri per abbatterli. Esplora i territori di Svartalfheim e scopri i rifugi dei nani che serviranno da punto di partenza per la missione di Odino per salvare Baldr, da utilizzare come fulcro per la tua progressione. Accetta la sfida delle Valchirie in una nuova arena di combattimento, dove potrai mettere alla prova la tua abilità.

Usa nuove armi e attrezzature, compresa una nuova arma unica che permette combo speciali, un nuovo livello divino per tutta l'attrezzatura e molte personalizzazioni per tatuaggi e acconciature di Eivor e decorazioni dell'accampamento.

L'alba del Ragnarök, contenuto endgame, è progettata per offrire una vera progressione per i giocatori. Il livello raccomandato per giocare l'espansione è 340, ma i nuovi giocatori possono comunque tuffarsi nell'espansione e vivere la storia di Odino. I giocatori di Valhalla, che non hanno raggiunto il livello 340, possono potenziare statistiche e attrezzature del proprio personaggio con i contenuti dell'espansione.

L'espansione L'Alba del Ragnarök per Assassin's creed Valhalla è disponibile su console nuova e precedente generazione (tranne Switch), oltre che su PC e Google Stadia.