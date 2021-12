Assassin's Creed Valhalla in un leak che svela i dettagli della prossima grande espansione

L'espansione 2022 di Assassin's Creed Valhalla sembra essere trapelata prima della grande rivelazione. Ieri sui social media, Ubisoft ha annunciato una nuova espansione per l'avventura di Assassin's Creed ambientata nella mitologia norrena, con ulteriori contenuti che verranno annunciati oggi. Grazie a un negozio cinese, tuttavia, ora sappiamo che il misterioso DLC è intitolato Dawn Of Ragnarok. Qui di seguito ci sono spoiler, pertanto sconsigliamo la visione a chi non vuole rovinarsi la sorpresa.

In uscita il 10 marzo 2022, il prossimo DLC sarà la più grande espansione nella storia della serie. Non è ancora stato confermato se il gioco base sarà necessario per giocare a Dawn of Ragnarok o se sarà un'esperienza standalone.

Cosa possono aspettarsi i giocatori da questo mastodontico nuovo conenuto? Ancora una volta i giocatori vestiranno i panni del protagonista Eivor - al fianco di Odino - mentre sono i testimoni della guerra del Nord e della fine del mondo. Grazie alla pratica descrizione del prodotto che gli utenti di Reddit hanno approssimativamente tradotto, sembra che questo nuovo DLC si svolgerà nei nove regni, vedendo Odino tentare di contrastare - e sopravvivere - Ragnarok, la fine del mondo.

Ad ogni modo per adesso questi sono tutti i dettagli sulla nuova espansione: questa sera alle 18:00 Ubisoft probabilmente mostrerà un trailer o un video gameplay pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutti i dettagli ufficiali.

Fonte: Rock Paper Shotgun