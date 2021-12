Assassin's Creed Valhalla tra nuovo DLC ed un'espansione alla 'God of War' in arrivo per un insider

È passato più di un anno da quando Assassin's Creed Valhalla è arrivato sul mercato e in poco tempo è diventato uno dei giochi preferiti dai fan della serie. Sembra che Ubisoft continui a concentrare i propri sforzi per migliorare e dare più contenuti ad Assassin's Creed Valhalla, anche se recenti news hanno confermato che il team sta lavorando anche a un'altra esperienza chiamata Assassin's Creed Infinity.

Colui che ha fatto trapelare le informazioni e che ci saranno più DLC in Assassin's Creed Valhalla è Tom Henderson, che è noto per aver condiviso molte informazioni di numerosi giochi in passato. Da un lato Henderson afferma che sta per arrivare un nuovo DLC proprio questo dicembre e probabilmente verrà svelato ai The Game Awards 2021.

Dall'altro l'insider dichiara che a marzo 2022 Ubisoft lancerà una massiccia espansione della durata di circa 40 ore e che sarà un'esperienza alla "God of War", anche se non si capisce che cosa vuole intendere Henderson con questa affermazione.

There's a new Assassin's Creed Valhalla DLC coming this December (announcement at TGA?).



There's also a massive DLC expansion coming in March 2022. It's expected to be around 40 hours of additional gameplay and will be a "God of War-style" expansion, whatever that means. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 7, 2021

Per adesso, come ogni volta, ricordiamo che si tratta di un semplice rumor. Non ci resta che attendere informazioni ufficiali da Ubisoft, magari proprio ai The Game Awards.

