Assassin's Creed Valhalla migliorerà lo stealth e aggiungerà un nuovo livello di difficoltà

In attesa dell'arrivo della nuova espansione L'Alba del Ragnarök per Assassin's Creed: Valhalla, l'action-adventure Ubisoft si aggiorna con una patch piuttosto importante, visto che andrà a toccare una delle feature più importanti della saga ma problematica in quest'ultimo capitolo: lo stealth.

Domani 22 febbraio dunque, l'aggiornamento 1.5.0 preparerà Valhalla intanto alla sua enorme espansione che aggiungerà quattro nuove abilità, sei nuove skill, una nuova qualità di equipaggiamento oltre a una nuova enorme mappa e una campagna di 40 ore. E per lo stealth? La reazione del nemico al fischio di Eivor è stata migliorata, come affermano le ampie note sulla patch di Ubisoft. Anche l'utilizzo di trappole o animali da parte del giocatore non allerteranno più nemici a chilometri di distanza, migliorando dunque l'equilibrio di gioco.

L'aggiornamento aggiunge inoltre una nuova difficoltà Saga, per coloro che desiderano "scrivere la propria saga vichinga senza doversi preoccupare delle sfide della furtività e del combattimento". Qui, i nemici infliggono meno danni e non si adattano al giocatore. Si avrà anche più tempo per assassinare, sparare e liberare i nemici prima di essere scoperti. In poche parole, la modalità super facile.

Per concludere, su PC, il supporto del controller è stato esteso a entrambi i pad Stadia e Nintendo Switch Pro. Decine e decine di altri bug sono stati eliminati su tutte le piattaforme.

