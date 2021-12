Assassin's Creed Valhalla richiederà di riscaricare il gioco per il nuovo aggiornamento

La prossima settimana verrà rilasciato un nuovo aggiornamento per Assassin's Creed Valhalla che prevede diverse migliorie, ma ad un certo costo in termini di dimensione del download: a seconda della piattaforma, l'aggiornamento potrebbe pesare fino a 78 GB.

L'aggiornamento 1.4.1 è parte di una ristrutturazione del gioco base che preveda anche un supporto al contenuto venturo per l'ultimo capitolo uscito della saga. Già a giugno infatti Ubisoft aveva annunciato che Valhalla avrebbe ricevuto un secondo anno di contenuti, e da qualche leak e alcune deduzioni si può già intendere che tali espansioni in arrivo nel 2022 saranno focalizzate sull'aspetto mitologico del gioco.

La buona notizia che soppesa la grandezza del download è che i tempi di caricamento dovrebbero essere ridotti, le performance generali saranno migliorate e le dimensioni su disco del gioco dopo l'installazione dell'aggiornamento saranno sensibilmente ridotte:

PC - dimensione download 78 GB, spazio risparmiato 34 GB

PS4 - dimensione download 67 GB, spazio risparmiato 30 GB

PS5 - dimensione download 40 GB, spazio risparmiato 13 GB

Xbox One - dimensione download 62 GB, spazio risparmiato 30 GB

Xbox Series X/S - dimensione download 71 GB, spazio risparmiato 44 GB

Non c'è un'indicazione precisa sulla data e l'orario di disponibilità, solo un "coming soon" e un annuncio importante previsto per il 13 dicembre.

Fonte: Eurogamer.net