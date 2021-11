Assassin's Creed Valhalla: Tomb of the Fallen e altri contenuti in arrivo nel 2021

Dopo il leak generato dall'aggiornamento dei trofei di Assassin's Creed: Valhalla, i nuovi contenuti vengono ufficializzati da Ubisoft direttamente su suo profilo Twitter. Valhalla vedrà l'arrivo di un nuovo DLC chiamato Tomb of the Fallen più ulteriori contenuti in arrivo entro la fine del 2021.

Con il prossimo title update 1.4.0 del 9 novembre, Tomb of the Fallen verrà aggiunto all'Assassin's Creed norreno, cui faranno seguito Oskoreia Festival dall'11 novembre al 2 dicembre con attività simili a quanto visto all'interno del gioco, più alcuni mini giochi extra, sino ad arrivare al title update 1.4.1., che arriverà nel corso del mese di dicembre.

Ready for more? ? Here's a sneak peek at what's to come in Assassin's Creed Valhalla. Looks like 2021 still has a few more mysteries to uncover. ? #AssassinsCreed pic.twitter.com/B1wdvM5ZQq — Assassin's Creed (@assassinscreed) November 5, 2021

Assassin's Creed: Valhalla può essere considerato un piccolo esperimento che ci porterà ad Assassin's Creed Infinity, il nuovo Game as a Service costituito da diversi episodi ambientati in epoche differenti e con protagonisti unici. Valhalla infatti, è gestito in maniera molto diversa rispetto ai capitoli precedenti visto che il trattamento non è improntato solo all'aggiunta di DLC. L'intento di Ubisoft probabilmente è quello di rendere Valhalla un traghettatore verso Infinity nel 2023, anche in vista del prossimo DLC che dovrebbe portarci in mezzo al Ragnarok, previsto per il prossimo anno.