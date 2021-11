Asteroids Recharged segna il ritorno di un super classico su PC e console

Arriva un nuovo Asteroids, un brand che richiama tempi in cui ci si divertiva solo con qualche linea di pixel. Rimane uno dei videogiochi più importanti e influenti e negli anni è tornato sotto varie forme, ma mantenendo sempre la sua unicità. Si continua dunque con Asteroids: Recharged, annunciato da Atari e che arriverà il 14 dicembre di quest'anno su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Asteroids torna con un nuovo look, sicuramente più moderno ma che non si discosta nello stile dall'originale, in cui saremo chiamati a pilotare una fragile astronave nello spazio profondo, cercando di sopravvivere il più possibile, ottenendo di conseguenza un punteggio più alto. Nuove armi e potenziamenti renderanno il nuovo Asteroids più spettacolare, accompagnato da una colonna sonora in salsa synthwave.

Oltre a questo, co-op due giocatori, per il doppio della sfida, che comunque saranno anche extra, basate sulle abilità del pilota/giocatore. Avrete di che vantarvi. Vi lasciamo con il trailer.

Fonte: videogamer.com