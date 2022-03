Atari ha acquisito il database di giochi MobyGames per $ 1,5 milioni

Atari ha completato l'acquisizione di MobyGames, un sito di database di videogiochi che cataloga informazioni sui videogiochi "risalenti alla fine degli anni '50". Atari ha acquistato MobyGames per $ 1,5 milioni da AntStream.

Il sito ospita dati enciclopedici su quasi tutti i giochi rilasciati sulle console Nintendo, classificati per anno, genere, temi, società coinvolte e informazioni relative alle tecnologie richieste o supportate. Il sito archivia anche materiale promozionale, schermate, crediti, descrizioni, titoli alternativi e curiosità su ogni gioco nel suo database.

Il sito viene regolarmente aggiornato, moderato e sostenuto tramite i contributori. Il CEO di Atari Wade Rosen ha riconosciuto il coinvolgimento della comunità nel successo di MobyGames e ha affermato che Atari è "impegnato a supportare il sito in modi che migliorino l'esperienza sia per i contributori che per gli utenti".

Atari ha anche confermato che il direttore generale di MobyGames Jeremiah Freyholtz (meglio noto agli utenti come Reed), che gestisce il sito dal 2013, rimarrà nel suo ruolo attuale.

Fonte: VGC