Atari lancia Atari XP, una nuova etichetta che metterà sul mercato giochi inediti

Atari questa settimana ha lanciato una nuova etichetta chiamata Atari XP focalizzata nella vendita di "giochi Atari mai pubblicati e rari degli anni '70 e '80". Il marketing dietro queste versioni afferma che sono state create dal game designer di Atari Howard Scott Warshaw.

Attualmente sono disponibili tre giochi sotto l'etichetta, in vendita fino a $ 150 e si tratta di un'ottima iniziativa soprattutto per i collezionisti che sicuramente non vedono l'ora di mettere le mani su questi titoli inediti. I tre giochi sono i seguenti:

Saboteur, uno "sparatutto creativo a più livelli sviluppato da Howard Scott Warshaw nel 1983 ma mai pubblicato"

Yars' Return, un sequel di Yars' Revenge "previsto per il rilascio nel 1983"

Aquaventure, un gioco presumibilmente ideato nel 1983

Atari XP debuts with three never-released Atari 2600 game cartridges. Check them out at https://t.co/8ypVENDvVJ pic.twitter.com/QTWRo9wckS — Atari (@atari) November 16, 2021

Ciascuno è disponibile ad un prezzo di $ 49,99 come edizione standard o $ 149,99 in forma di edizione speciale che include un poster, un manuale di istruzioni, una spilla e un badge e un certificato di autenticità. Per adesso tuttavia la spedizione di queste cartucce avviene solo negli Stati Uniti e non sappiamo se saranno in futuro disponibili anche nel resto del mondo.

