Atlus lancia un misterioso sito di Soul Hackers con un conto alla rovescia

Dopo Capcom, che ha anticipato un annuncio per il 21 febbraio con un sito misterioso, è il turno di Atlus di lanciarsi negli enigmi, con la comparsa di un sito chiamato Soul Hackers, dotato di un conto alla rovescia che terminerà anch'esso il 21 febbraio.

Ovviamente, unendo Atlus e il nome di Soul Hackers, si pensa inevitabilmente a Shin Megami Tensei: Devil Summoner - Soul Hackers uscito nel 1997 prima di sperimentarne una nuova versione su 3DS quindici anni dopo.

Il sito è stato lanciato in compagnia di tweet altrettanto misteriosi, che affermano: "Ciao, siamo Aion. Seguite questo account. È necessaria la vostra collaborazione". L'account Twitter condivide quindi una sequela di messaggi molto criptici e non sappiamo se continueranno fino alla fatidica data.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Cosa bolle in casa Atlus? Lo scopriremo proprio il 21 febbraio, quando (forse) verrà svelato il mistero.

Fonte: Siliconera