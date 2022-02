Atomic Heart ha una finestra di lancio

Atomic Heart, lo sparatutto in prima persona open world ispirato a giochi come BioShock, Fallout, Prey e Control, e ambientato in un universo alternativo dell'Unione Sovietica, ha una finestra di lancio.

Il publisher e sviluppatore Mundfish ha annunciato che il titolo verrà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam nel "########ber 2022".

In base a quanto condiviso dallo studio, la finestra di lancio si restringe a settembre, ottobre, novembre o dicembre 2022.

Qui sotto, potete vedere il nuovo trailer di Atomic Heart pubblicato da IGN:

"Atomic Heart è un Open World Action/RPG, i cui eventi si svolgono in un universo alternativo dell'Unione Sovietica. Sei P-3, un agente speciale del KGB, che sta indagando sull'evento catastrofico presso la struttura №3826", si legge nella descrizione ufficiale.

Fonte: Gematsu.