Atomic Heart: l'ambizioso 'BioShock sovietico' torna mostrarsi in una nuova serie di immagini

Atomic Heart è un nuovo sparatutto in prima persona open world ispirato a giochi come BioShock, Fallout, Prey e Control, e rappresenta il progetto di debutto dello studio Mundfish.

Il titolo non ha ancora una data di uscita ma è previsto per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5. Questa estate, inoltre, abbiamo scoperto che gli sviluppatori hanno le idee ben chiare su Atomic Heart e, anche se il gioco non è ancora uscito, stanno già pensando a un potenziale sequel.

Ora, il titolo è tornato a mostrarsi in una nuova serie di immagini pubblicata su Twitter dal creatore di contenuti Jamie Moran. Gli screenshot ci offrono un nuovo sguardo a questo ambizioso progetto che ricorda da vicino Bioshock.

More Atomic Heart Screenshots: pic.twitter.com/dkq9g3fAU1 — Jamie Moran (@JamieMoranUK) December 28, 2021

"Atomic Heart è un Open World Action/RPG, i cui eventi si svolgono in un universo alternativo dell'Unione Sovietica. Sei P-3, un agente speciale del KGB, che sta indagando sull'evento catastrofico presso la struttura №3826", si legge nella descrizione ufficiale.

Atomic Heart dovrebbe arrivare nel corso del 2022.

Fonte: Twitter.