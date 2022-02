Atomic Heart supporterà NFT? Per Mundfish sono 'superflui'

Dopo l'ultimo trailer di Atomic Heart, gli sviluppatori di Mundfish hanno potuto raggiungere diversi microfoni, tra cui quelli di Gamereactor, che ha chiesto ai portavoce dello studio di sviluppo russo se il gioco conterrà qualunque forma di microtransazione, NFT, loot box o altre forme di monetizzazione: la risposta è stata decisa e... possibilista.

"Atomic Heart è un'avventura single player Tripla A, venduta a prezzo pieno, e senza cose superflue, punto. Ovviamente stiamo guardando all'evoluzione dell'industria, e ci sono alcuni trend interessanti che possono essere esplorati in futuro. Parleremo più tardi dei piani per i DLC, e non stiamo pensando agli NFT al momento".

Il fatto che sia stato specificato "al momento" lascia comunque uno spiraglio per l'introduzione di Non-Fungible Tokens, ed è difficile ipotizzare come cambierà il pensiero dello studio di sviluppo al riguardo. Per il momento, gli unici piani riguardanti il post lancio ruotano attorno ai DLC, probabilmente espansioni a pagamento, di cui chiaramente ancora non si sa nulla.

