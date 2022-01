Atomic Heart in nuove immagini per il 'BioShock sovietico'

A più riprese vi abbiamo parlato dell'interessantissimo Atomic Heart ma, per chi non lo sapesse, si tratta di uno sparatutto in prima persona open world ispirato a giochi come BioShock, Fallout, Prey e Control, ed è anche il progetto di debutto dello studio Mundfish.

Atomic Heart sbarcherà su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 ma, al momento, non ha ancora una data di uscita. Nonostante non sia ancora uscito, Mundfish ha già detto di avere "idee ben chiare" per il futuro del gioco e sta già pensando a un possibile sequel.

In attesa del lancio, in rete sono comparse varie immagini di Atomic Heart pubblicate dal creatore di contenuti Jamie Moran. Lo stesso Moran ha da poco condiviso altri quattro screenshot che ci mostrano alcune delle location del gioco:

More Atomic Heart Screenshots: pic.twitter.com/dU61j6PkeW — Jamie Moran (@JamieMoranUK) January 17, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Atomic Heart è un Open World Action/RPG, i cui eventi si svolgono in un universo alternativo dell'Unione Sovietica. Sei P-3, un agente speciale del KGB, che sta indagando sull'evento catastrofico presso la struttura №3826", si legge nella descrizione ufficiale.

Fonte: Twitter.