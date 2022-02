Atomic Heart svelerà oggi la finestra di lancio e un nuovo trailer

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Atomic Heart, il gioco era "in fase di rifinitura" nell'agosto del 2021. Ora, tuttavia, stiamo per ricevere un nuovo aggiornamento.

La notizia è arrivata da IGN, che ha twittato che possiamo aspettarci un trailer nella giornata di oggi, 9 febbraio, alle ore 20 italiane e l'annuncio della finestra di lancio.

Quindi, entro oggi, sapremo il periodo di uscita di Atomic Heart, anche se i fan forse si aspettavano una data di lancio precisa.

Rivelare la finestra di lancio potrebbe significare che mancano ancora mesi all'arrivo del gioco.

The release window trailer for the gloriously bizarre first-person shooter Atomic Heart will debut exclusively on IGN tomorrow at 11am PT! https://t.co/rgJlwpT0ec pic.twitter.com/5hO1Lmu0vl — IGN (@IGN) February 8, 2022

Per chi non lo sapesse, "Atomic Heart è un Open World Action/RPG, i cui eventi si svolgono in un universo alternativo dell'Unione Sovietica. Vestirete i panni di P-3, un agente speciale del KGB, che sta indagando sull'evento catastrofico presso la struttura №3826".

