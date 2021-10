Audio Radar è la periferica che permette ai giocatori con disabilità auditiva di "vedere" i suoni

Le nuove frontiere dell'accessibilità prevedono anche una periferica come Audio Radar, in grado di "mostrare" gli effetti sonori ai giocatori con disabilità. Progettato da Airdrop Gaming, è pensato per chi ha problemi di udito (a tutti i livelli) ma è utilizzabile da chiunque, naturalmente.

Si tratta di un sistema che permette di convertire il sonoro 7.1 in stimoli visivi direzionali, tramite sei luci al LED posizionate attorno al monitor. L'accensione di una luce in un determinato modo indicherebbe, in modo istintivo, la direzione e il tipo di effetto in corso, dai passi in un corridoio a spari e colpi vari di arma da fuoco. Naturalmente il tutto è personalizzabile a vari livelli, andando a coinvolgere anche il colore, la luminosità etc. delle varie zone dei singoli LED.

Non è la prima volta che viene sperimentato un prodotto simile: Sonic Radar di Asus, ad esempio, funziona in modo simile, ma all'interno dello schermo vero e proprio, non come add-on fisico.

Il tutto è ancora sperimentale, ovviamente, in cerca della maggior praticità possibile, ma anche della compatibilità: il sistema è pensato per l'audio 7.1 Surround, e i giochi che supportano solo fino al 5.1, o producono troppi rumori di fondo, possono dare risultati non ottimali, o confusionari.

Se siete interessati o semplicemente curiosi, potete andare a fare una visita alla pagina IndieGoGo del progetto, il cui crowdfunding partirà il 15 ottobre, con l'obiettivo di rendere il dispositivo compatibile con PC, PlayStation e Xbox. Il prezzo non è ancora stato specificato, ma il fondatore della compagnia ha recentemente affermato di puntare a un prezzo di 379$ per il commercio al dettaglio e di 299$ per i pre-order su IndieGoGo.

Fonte: Eurogamer.net