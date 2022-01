Avatar: Reckoning è un nuovo MMO annunciato da Disney e Tencent in arrivo su smartphone

Archosaur Games, Tencent, Lightstorm Entertainment e Disney hanno annunciato Avatar: Reckoning, descrivendo l'MMO come dotato di "grafica mobile all'avanguardia e controlli intuitivi e su misura". Il gioco è stato sviluppato su Unreal Engine 4 specificamente per dispositivi mobile e in quanto tale presenta gameplay e combattimenti su misura per i touchscreen.

Non c'è ancora un trailer, ma da quel poco che è stato condiviso, sappiamo che Avatar: Reckoning si svolge su Pandora, il mondo creato per la serie di film di successo da James Cameron nel 2009, e apparentemente vedremo aree "mai viste" del pianeta alieno.

I giocatori potranno costruire e far salire di livello il loro guerriero Na'vi personalizzato, depredare ed equipaggiare armi potenti e affrontare missioni per giocatore singolo o cooperative. C'è anche il PvP, ma sembra che sia separato in diverse modalità di gioco piuttosto che incorporato nella campagna principale.

L'MMO mobile di Avatar non ha ancora una data di uscita specifica, ma è programmato per il lancio quest'anno. E' possibile che arrivi in coincidenza con il prossimo film della serie, ma a questo punto sono solo ipotesi.

Fonte: Eurogamer