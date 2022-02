Avatar The Last Airbender, un gioco di ruolo e un MMORPG in arrivo?

I fan dello show lo chiedono da diversi anni e forse finalmente accadrà. Diventato un vero e proprio fenomeno, Avatar the Last Airbender è una di quelle licenze che alcuni sperano da molti anni di vedere adattate in un videogioco. Il sogno più sfrenato è quello di poter veder sviluppato un gioco di ruolo in stile BioWare. Ebbene, ci sono notizie che potrebbero fare molto piacere ai fan.

Il sito Avatar News, vero riferimento per quanto riguarda la licenza, ha pubblicato alcune interessanti informazioni. Almeno quattro giochi Avatar The Last Airbender sarebbero in fase di sviluppo. Uno era già stato annunciato, il gioco mobile sviluppato da Square Enix, ma altri tre sarebbero in preparazione e uno dei quali avrà come protagonista Aang e la sua banda.

Uno di questi tre nuovi progetti sarebbe un gioco di azione/avventura orientato ai giochi di ruolo per console domestiche. Il secondo sarebbe un MMORPG e l'ultimo è ancora confidenziale. Nessuno studio è stato rivelato, ma tutti i giochi sono supervisionati dagli Avatar Studios della Paramount (che si occupa di film e serie animate).

Il velo di mistero attorno a questi giochi dovrebbe essere alzato presto, dal momento che il sito spiega che "sono in sviluppo da un bel po' di tempo ormai, e dovrebbero arrivare prima di quanto si pensi".

