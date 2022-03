Avowed e Contraband arriveranno nel 2023 e State of Decay 3 nel 2024 secondo un noto insider

Il noto insider Jeff Grubb, sicuramente uno dei più famosi e affidabili, è tornato a parlare delle release degli Xbox Game Studios, soffermandosi su Avowed, Contraband e State of Decay 3.

Avowed, che era stato definito dai più come "lo Skyrim di Obsidian", dovrebbe uscire nel corso del 2023: questa data non sarebbe mai stata cambiata. Obsidian ha le mani in pasta in più progetti, tra cui The Outer Worlds 2 e un certo Project Missouri, che arriveranno nel corso della generazione.

Per quanto riguarda Contraband, il nuovo gioco di Avalanche annunciato per la prima volta lo scorso anno all'E3, l'unica novità in merito e che anche lui dovrà uscire nel prossimo anno solare, nonostante inizialmente fosse stato pensato per il 2022.

Parlando invece delle uscite nel 2024, Grubb menziona State of Decay 3, ipotizzando che sarà improbabile vederlo l'anno prossimo come i precedenti giochi discussi, ma non del tutto impossibile.

Per quanto Jeff Grubb sia una fonte spesso affidabile, si tratta solo di rumor e voci di corridoio, e come tali andrebbero prese, ma idealmente pensate che le informazioni si riveleranno corrette?

Fonte: Aroged