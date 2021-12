Avowed e Hellblade 2 saranno ai The Game Awards per Jeff Grubb

Sembra che finalmente vedremo qualcosa riguardo Avowed e torneremo a scoprire di più su Hellblade 2. Jeff Grubb, ormai arcinoto insider, ha riferito in video che i titoli di Obsidian e Ninja Theory dovrebbero tornare a mostrarsi in occasione dello show di Geoff Keighley.

Grubb ha inoltre condiviso un aneddoto abbastanza simpatico - ma che probabilmente avrà creato un minimo di disordine. Si tratta di un errore comunicativo che ha visto Microsoft dire ad Obsidian di preparare l'annuncio di The Outer Worlds 2 all'E3 dello scorso luglio, anche se Obsidian voleva preparare qualcosa su Avowed. Dopo l'evento, un portavoce di Microsoft ha chiesto perché non avessero mostrato niente su Avowed e avessero invece preferito The Outer Worlds 2, al che la risposta è stata un candido "MA CE L'AVETE DETTO VOI!".

C'è posto anche per Senua?

Mentre di Avowed non è ancora stato mostrato nulla di davvero concreto, il trailer in-engine di Senua's Saga: Hellblade 2 ai The Game Awards del 2019 lasciò tutti con la bocca spalancata, ma fu l'ultima volte in cui si sono visti frangenti estesi del gioco. A quanto pare, i Game Awards sono sempre un'occasione d'oro per mostrare trailer e fare annunci importanti, dunque, come al solito, non resta che attendere.

