Avowed avrà un po' di Mass Effect e Dragon Age: Obsidian assume ex producer di BioWare

I profili LinkedIn dei professionisti del settore continuano a fornirci informazioni sugli spostamenti tra gli studi di alcuni dei loro veterani. E' il caso di Ryan Warden, che da questo mese è entrato a far parte di Obsidian Entertainment nella posizione di direttore di produzione dell'attesissimo Avowed.

Nell'aggiornamento della sua esperienza non ci sono ulteriori dettagli sul suo lavoro in questo nuovo RPG presentato a metà 2020 da Xbox, né più dati che facciano luce sulla versione di Obsidian di The Elder Scrolls. Sempre dal suo profilo sappiamo che Warden ha lavorato per 11 anni in BioWare in diversi ruoli, avendo lavorato in Dragon Age: Inquisition, Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3. In altre parole, ha una vasta esperienza nel genere dei giochi di ruolo. Nel 2015 Warden ha lasciato l'azienda canadese per unirsi a Riot Games, dove ha lavorato fino ad ora su League of Legends e Legends of Runeterra.

Oltre a promettere di non deludere i fan del genere, si sa poco di Avowed, un epico RPG in prima persona ambientato nel fantastico mondo di Eora. In estate, Phil Spencer ha assicurato che avrebbero concesso a Obsidian tutto il tempo necessario per questo sviluppo, quindi non dovrebbe arrivare nei negozi a breve.

Obsidian non ha ancora fatto un annuncio ufficiale su Warden, ma il suo profilo LinkedIn parla già da solo.