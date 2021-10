Dopo i numerosi dettagli rivelati da Windowscentral su Avowed, anche l'insider Klobrille ha voluto dire la sua sul titolo di Obsidian dopo aver visto la pre-alpha.

E, stando all'insider, Avowed sembra Skyrim ma più colorato.

Oltre a questo, Klobrille afferma che allo stato attuale il gioco sembra già fantastico e, confermando quanto comparso su Windowscentral, Avowed presenterà uno scenario fantasy che ricorda Skyrim ma con più colori.

L'insider rivela anche che "l'incantesimo in prima persona mostrato nel trailer è presente nel gioco proprio come l'abbiamo visto. In generale, tutte le animazioni degli incantesimi sembrano essere molto curate."

Klobrille has seen Avowed too!! ?? pic.twitter.com/l7mxec2EhB — Idle Sloth ??? (@IdleSloth84) October 12, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Infine, secondo Klobrille Avowed mostrerà a tutti una Obsidian letteralmente "scatenata".

Insomma sembra proprio che questo Avowed stia venendo su bene, che ne pensate?

Fonte: Twitter.