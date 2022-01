Avowed e The Outer Worlds 2 dovrebbero girare su Unreal Engine 5

Avowed e The Outer Worlds 2 sono due dei grandi titoli che Xbox Game Studios e Obsidian stanno sviluppando. I fan si aspettano molto dal primo, dato che si tratta di una nuova IP e un gioco di ruolo sviluppato proprio da Obsidian; l'altro è un sequel di The Outer Worlds e che ha sorpreso coloro che lo hanno giocato.

Obsidian ha due grandi titoli nelle sue mani, entrambi giochi di ruolo in fase di sviluppo: Avowed richiede più tempo rispetto a The Outer Worlds 2, che ha ancora molta strada da fare, ma sembra che entrambi abbiano alcune cose in comune. Tra queste, il fatto che utilizzeranno il motore grafico di Epic, ovvero Unreal Engine 5.

Il tool programmer di Obsidian Entertainment Paul Miller ha rivelato questo dettaglio su LinkedIn. Nella descrizione riportata poi dall'insider Idle Sloth su Twitter possiamo infatti leggere: "Responsabile del miglioramento dei plugin nel passaggio da UE4 a Unreal Engine 5, con la creazione di pipeline di sviluppo legate al level design, creazione di aree di gioco e automazione dei contenuti".

Looks like Obsidian is using Unreal Engine 5 for The Outer Worlds 2 and Avowed ?



Obsidian have open new core tools group, with 9 tools engineer work on technology used by all the game teams.



Source:https://t.co/Un5gM4vH0Q



Credit to GING-SAMA for the find ? pic.twitter.com/IL0aKAJzQi — Idle Sloth (@IdleSloth84) January 3, 2022

Oltre ad Obsidian, ricordiamo che anche Ninja Theory con Hellblade 2 utilizzerà Unreal Engine 5, così come Undead Labs con il suo State of Decay 3.